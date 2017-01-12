越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记习近平共同出席双方有关合作文件的签字仪式

越通社北京——越通社特派记者报道， 1月12日下午在北京人民大会堂，中共中央总书记、中国国家主席习近平与越共中央总书记阮富仲在举行会谈后已共同出席15项合作文件签字签字仪式。

包括：

——越南共产党与中国共产党高级干部培训合作协议。

——越共中央经济部与中国国务院发展研究中心合作备忘录。

——制定老街—河内—海防标准轨铁路线路规划技术支持换文。

——越南国防部与中国国防部至2025年的防务合作共同愿景声明。

——越南国防部与中国海关总署陆地边境口岸合作框架协议。



——越南计划与投资部和中国商务部开展关于公共医疗卫生领域无偿援助的合作备忘录。

—— 越南工商部与中国国家质量监督检验检疫总局关于加强合作应对技术性贸易壁垒的备忘录。

—— 越中北部湾地区水生物种苗放流水的合作协议。

——2017-2019年越中旅游合作计划。

——2017-2021年越南国家政治出版社与中国人民出版社的合作协议。

——越南友好组织联合会与中国人民对外友好协会2017—2021年合作计划的备忘录。

——越南红十字会与中国红十字会合作备忘录。

——越南国家电视台与中国中央电视台关于制作“越南的魅力—中国的魅力”专题纪实片的合作备忘录。

——越南之声广播电台与中国国际广播电台的合作协议。

——越南投资发展银行与中国国家开发银行2017-2019年双边中长期贷款与项目援助合作备忘录。（越通社—VNA）



