越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记习近平举行会谈

越通社河内——1月12日下午在人民大会堂，越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈。



习近平对阮富仲在越共十二大连任总书记后首次访华表示欢迎，认为阮富仲此访将有助于深化中越关系。阮富仲感谢习近平以及中国领导和人民对越南高级代表团给予的热情接待。



在坦率的气氛中，两位领导就各自国家情况及两党和两国关系进行讨论。中共中央总书记、国家主席习近平对越共十二大成功召开表示热烈祝贺，高度评价越南党、国家和人民近段时间在各个领域上所取得的重要成就，相信在以阮富仲总书记为核心的越南共产党的领导下，越南人民将胜利实现越共十二大提出的任务、目标，早日将越南基本建设成为现代化工业国，成功实现民富国强、民主、公平、文明等的目标。



习近平重申，中国党、政府与人民高度重视对越关系，愿同越南党、国家和人民深化中越友谊与合作，推动两国全面战略合作伙伴关系稳定健康发展。



习近平说，此访恰逢中越建交67周年及两国传统新春佳节即将来临之际，体现了越共中央和总书记对中越两党两国关系的高度重视。在双方共同努力下，中越全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展，两国传统友谊日益巩固，政治互信不断深化，务实合作成果累累，人文交流更加活跃。



阮富仲总书记对中国党和人民在改革开放和中国特色社会主义建设事业中所取得的重大成就表示祝贺，祝愿中国人民在以习近平同志为核心的中共中央领导下，早日实现全面建成小康社会的目标。



阮富仲强调，越方愿同中方一道，加强高层引领，深化战略沟通，增进政治互信，全面深化两党交流合作并发挥好对双边关系的引领作用，加强并扩大双方海上合作，促进双方贸易、投资、旅游、国防、安全、民间交流和青年等领域合作取得更多实质性成果，把越中关系提升到更高的水平，为促进地区乃至世界和平发展作出贡献。



关于海上问题，两位领导认为，这是目前越中两国关系中所存在的主要问题。阮富仲强调，越南的一贯主张是坚持以和平方式并在国际法基础上解决东海争端。



两国领导重申要严格落实越中两党两国所达成《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》，用好越中政府领土边界谈判机制，寻找双方均能接受的基本和长期解决措施。代表越南党和国家，阮富仲总书记邀请习近平总书记访问越南，并参加2017年亚太经合组织峰会，习近平总书记高兴接受了邀请。



会谈后，阮富仲总书记与习近平总书记已出席越南与中国15项合作文件的签字仪式。



* 签字仪式后，两党总书记进行了茶叙。这是中方为越南领导人特别举办的，史无前例，体现中国领导人希望加深与越方最高领导人的互信的善意。