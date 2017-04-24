越共中央对外部部长黄平君对哈萨克斯坦进行工作访问

附图：“与哈萨克斯坦合作经营”论坛。（图片来源：越通社）



越通社河内——应哈萨克斯坦“祖国之光”党的邀请，越共中央委员、中央对外部部长黄平君率领越南共产党代表团 于4月20日至25日 ​对哈萨克斯坦进行工作访问。 越通社河内——应哈萨克斯坦“祖国之光”党的邀请，越共中央委员、中央对外部部长黄平君率领越南共产党代表团​对哈萨克斯坦进行工作访问。



​ 访哈期间，越南共产党代表团分别同由“祖国之光”党第一副主席穆合塔尔•库勒穆哈梅特(M.A. Kul-Mukhamed)为首的“祖国之光 ” ​代表团和由哈萨克斯坦共产人民党中央书记阿赫梅特别科夫（Akhmetbekov Zhambyl Auzhannovich）为首的 该党代表团举行会谈，会见哈萨克斯坦议会下院议长伊辛巴耶娃（G.I Isimbayeva）。



双方已互相通知两党和两国的情况，就两国执政党正式建立关系、促进越南共产党与哈萨克斯坦两党之间关系，从而加强越哈两国国会、政府和人民多方面合作关系等方面的措施交换意见，讨论在地区和世界多边场合上互相给予支持与帮助的措施。此外，双方还讨论促进两国多方面合作关系，尤其是经济合作关系的措施。



双方认为，越南国会和哈萨克斯坦议会的合作与交流有利于加强与推动两国传统友好合作关系日益深入发展。



双方一致认为，两国在贸易、交通运输、文化体育等领域的关系取得积极进展。哈萨克斯坦将越南视为该国在亚太地区对外政策中的重要伙伴之一。



黄平君向哈萨克斯坦代表介绍越南经济社会情况、对外政策和东海局势及越南对东海的立场。黄平君希望哈萨克斯坦积极支持维护东海和平、稳定、安全、航行和飞越安全与自由，在遵守国际法和1982年《联合国海洋法公约》的基础上和平解决东海争端。（越通社-VNA）