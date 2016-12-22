越共中央宣教部高级代表团对老挝进行工作访问

越通社万象——据越通社驻老挝记者报道，应老挝人民革命党中央书记处书记、宣传部部长吉乔·开坎佩吞的邀请，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏率领的越共中央宣教部高级代表团自12月22日至23日对老挝进行工作访问。12月22日下午，越共中央宣教部部长武文赏与老挝人民革命党中央宣传部部长吉乔·开坎佩吞举行会谈。吉乔·开坎佩吞高度评价武文赏此次访老的意义，相信此访将取得圆满成功，为巩固和加强老越特殊团结关系以及两党中央宣教部的合作关系日益朝着深广、务实有效方向发展做出贡献。会谈上，在友好和相互信任的气氛中，双方互相通知两党、两国情况，两党、两国以及两党中央宣教部的关系；就加强两党中央宣教部今后的合作关系的内容及措施交换意见，其中强调了加强宣教工作的合作；研究社会舆论、科技合作；配合收集资料以补充和丰富越老、老越关系历史内涵；加大对两国干部、党员、各阶层人民尤其是青年一代关于两党、两国和两国人民的传统关系以及两国在革新事业所取得的成就的宣传教育工作，在干部培训工作保持密切配合；在2017年配合举办两国建交55周年和友谊与合作条约签署40周年的系列庆祝活动等。双方一致强调在开展和有效落实两党、两国高层领导所达成的协议中保持密切配合与合作，加强交换有关宣教工作的信息及经验；指导并为两党从中央到地方的宣教和宣传机关，尤其是两国接壤省份加强合作和互相帮助胜利实现两党大会决议创造便利条件，为巩固和加强越老传统友谊、特殊团结与全面合作关系做出贡献。会谈结束后，武文赏与吉乔·开坎佩吞签署了2016-2020年阶段越共中央宣教部与老挝人民革命党宣传部间的合作协议。（越通社-VNA）