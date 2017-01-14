越共中央宣教部部长武文赏会见中共中央宣传部部长刘奇葆

双方高兴地看到越共中央宣教部与中共中央宣传部的合作关系不断取得务实结果，为增进两国人民的互相了解和互相信任做出贡献，为越中关系发展夯实民意基础。双方不断加强两国各新闻媒体机构的合作交流，进而及时有效提供有关各自国家的政治、经济、社会等的发展情况的信息。此外，双方积极促进越中两国在文化、教育、民间交流等领域的合作，同时加强党建工作、思想理论工作中的经验交流。

双方一致同意将进一步促进越共中央宣教部与中共中央宣传部的合作，并就2017年双方合作重点及提高合作效果的措施进行讨论。双方评价，越共中央总书记阮富仲与中共中央总书记习近平的会谈结果为两国宣传领域的合作创造便利条件并对此表示高兴。双方一致同意进一步加强各新闻媒体机构的交流合作，加大网络信息管理相关经验的交流力度，加强文化教育合作和青年交流等，从而增进互相了解并为推动越中关系稳健长期发展夯实社会基础，为两国人民带来福祉。与此同时，双方就预计于2017年在中国召开的越中两党第十三次理论交流研讨会的筹办工作交换意见。

当天，越南工商部部长陈俊英同中国商务部部长高虎城和中国国家质量监督检验检疫总局局长支树平举行工作会谈。（越通社——VNA）