越共中央宣教部部署2017年工作任务

越通社河内——越共中央宣教部12月26日在河内召开2016年工作总结暨2017年工作部署会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记丁世兄，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏出席并指导会议。2016年，宣教部门已主动、积极革新参谋工作，帮助各级党委举办学习与贯彻落实越共十二大决议会议，将该决议走进生活实践，同时指导各新闻媒体机构加大对该决议主要内容和任务的宣传力度。宣教部门密切跟踪国内外实际情况，及时向越共中央政治局、中央书记处和党委做好参谋助手，从而指导全面统筹开展宣教工作并取得良好结果。同时向干部党员和各阶层人民广泛宣传越共十二届四中全会决议和有关力推学习和实践胡志明思想、道德、风格的中央政治局第5号指示。初步体现阻止和杜绝党内政治思想、道德及生活作风衰退和“自我演变”、“自我转化”等现象的决心。宣教部门及时向干部党员、各阶层人民提供有关国内重大事件、地区和世界局势等的情况；早日发现、狠抓与评价社会思想与舆论的演变，及时向各级党委提供参谋意见，以及时制定符合处理措施；反驳敌对势力歪曲事实的言论和信息；凝聚社会共识。在会上发表指导性讲话时，丁世兄同志对中央宣教部全体干部人员2016年所取得的重要成果予以高度表扬。关于2017年工作任务，丁世兄要求加强理论研究工作，坚定运用与发展马克思列宁主义和胡志明思想；引导、检察与督促研究与贯彻落实越共十二大决议、越共十二大四中全会决议、中央政治局5号指示和其他决议的工作；做好由越共中央政治局、中央书记处和各级党委交给的任务。宣教部应立即制定关于学习、研究与运用马克思列宁主义和胡志明思想的意义、作用和重要性的宣传计划；大力促进学习与提高理论水平；提供符合每个对象、每个部委、行业、地方及单位的信息和知识。宣教部需要加强对新闻媒体机构的指导与工作，指导宣传党的主张路线和国家的政策及法律法规，国家新成就、新因素、先进典范模式、好人好事，及时表彰取得突出成绩的个人和集体，严厉处理违反的个人和集体；有效斗争和反驳敌对势力和机会主义分子歪曲事实的信息和言论；维持民族大团结，加深人民与党的互信。（越通社-VNA）