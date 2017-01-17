越共中央办公厅举行2016年工作总结暨2017年任务部署会议

越通社河内——越共中央办公厅1月16日下午在河内举行2016年工作总结暨2017年任务部署会议。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记丁世兄出席并发表指导性讲话。会议评估2016年越共中央办公厅为中央委员会、中央政治局、中央书记处指导召开越共十二大当好参谋助手；为制定本届工作计划和越共第十二届中央委员会工作条例建言献策；制定和开展中央政治局、中央书记处的2016年工作计划，满足中央委员会、中央政治局、中央书记处和主要领导人的领导、指导要求；同国会办公厅、国家主席办公厅和政府办公厅协调配合日益紧密；掌握各部委、地方所发生的突出问题；跟踪、正确且及时地反映中央直属机关各级党委、党组织的情况。丁世兄在会上对中央办公厅2016年所取得的成绩给予认可和表彰。他要求会议吸取经验，就发挥优点、克服缺点和不足的具体措施展开讨论，旨在进一步完成所赋予的任务，继续建设一个廉洁强大的党部。对2017年形势进行分析时，丁世兄强调中央办公厅应发挥领先带头作用，同相关机关为中央委员会、中央政治局、中央书记处指导落实各项重要任务，推动经济社会发展，加强党和政治体系的建设等当好参谋助手。会上，中央办公厅向2016年取得优秀成绩的集体和个人授予奖项。（越通社-VNA）