越通社河内——8月29日，越共中央军委召开会议，就贯彻落实军事国防任务的领导与指导工作和有关国防立法等问题进行总结。越共中央总书记、中央军委书记阮富仲主持会议，越共中央政治局委员、国家主席、中央军委常委陈大光，越共中央政治局委员、政府总理、中央军委常委阮春福，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长吴春历出席。在会上发表讲话时，阮富仲高度评价中央军委、国防部近期取得的成果。关于未来的任务和方向，阮富仲强调，中央军委、国防部应加强指导与领导，有效落实中央的指示和决议以及军队党委第十次代表大会决议的目标和任务，包括提高军队党委的领导能力和战斗力；保障军队一直是贯彻落实越共十二届四中全会关于整党建党的决议的先锋力量；防止与杜绝内部政治思想、道德衰退、生活作风不正和“自我演变”、“自我转化”等现象；准确把握形势，当好战略参谋，避免陷入被动；加强军队管理与指挥措施，提高训练质量，做好战备工作；保障军队出色完成被赋予的政治任务，真正成为牢牢捍卫越南独立、主权、统一和领土完整以及保护党、国家、人民和社会主义制度的骨干力量；指导有效开展第十四届国会关于国防立法，早日完善《国防法》（修正案），提交国会通过，提高国防领域的管理效率和效果。（越通社-VNA）