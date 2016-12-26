越共中央书记处常务书记丁世兄会见柬埔寨人民党中央办公厅主任

越共中央政治局委员、书记处常务书记丁世兄12月26日下午在党中央总部会见了由柬埔寨人民党中央委员、中央办公厅主任、内阁办公厅大臣Mam Sarin 率领正在对越南进行工作访问的柬埔寨人民党中央办公厅代表团。



Mam Sarin对越南帮助柬埔寨摆脱种族灭绝主义制度表示感谢，同时强调， 1979年1月7日推翻波尔布特种族灭绝制度以来柬埔寨所取得的巨大成就离不开越南党、政府和人民的巨大、宝贵且无私的支持。柬埔寨愿竭尽全力同越南一道推动柬越两国在一切领域的合作关系。

Mam Sarin 向丁世兄通报柬埔寨国情以及两国中央办公厅会谈的结果，并希望两党续签柬埔寨人民党与越南共产党合作协议（2017-2018年）。

丁世兄强调， 在任何情况下， 越南党、政府和人民都竭尽全力同柬埔寨人民党和柬埔寨人民进一步推动越柬两国睦邻友好传统友谊、长期稳定、全面合作关系继续向前发展。







双方高度评价两党中央办公厅会谈的结果，并建议两党中央办公厅继续发挥其作为两党参谋机构的作用，加强合作，增进交流，互相帮助， 对两党、两国领导各项合作协议的执行形况进行监督。他重申， 越方愿同柬方分享党建和干部培训等方面的经验。

当天，由越共中央书记处书记、中央办公厅主任阮文年与柬埔寨人民党办公厅代表团举行了会谈。





会谈上，双方相互通知两党党情、国情；就双方共同关心的地区和世界形势以及促进两党中央办公厅的合作关系的方向和措施深入交换看法。访问期间，柬埔寨人民党中央办公厅代表团将访问越南海阳省。（越通社_VNA）