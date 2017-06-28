越通社河内​——值此越南国家主席陈大光对俄罗斯进行正式访问之际，俄罗斯“亚欧倡议”基金会专家委员会主席格里戈里·特罗菲彻克（Grigory Trofimchuk）就越俄关系接受了越通社驻莫斯科记者的专访。格里戈里·特罗菲彻克认为，越俄两国有着良好的合作关系和坚固的历史基础。在苏联时期，两国保持着密切合作关系，拥有共同的思想理念。当今的两国合作关系也不断走向深入。两国已建立全面战略伙伴关系，共同推进经济革新，合作空间非常广阔。值得关注的是，2016年10月所达成的《越南与欧亚经济联盟（EAEU）自由贸易协定》对促进两国贸易合作迈上新台阶作出重要贡献。今年上半年，越俄双边贸易额呈现积极进展，但两国合作潜力仍未得到充分挖掘，双方应努力寻找措施，加强合作，为两国人民带来利益。格里戈里·特罗菲彻克认为，越南人口已达近1亿，俄罗斯人口为1.4亿，但两国双边贸易额仅为30亿美元，因此，提高两国双边贸易额是两国当前的首要任务之一。两国领导人已提出在2020年前将两国双边贸易额提升为100亿美元的目标。格里戈里·特罗菲彻克认为，在越南与EAEU已建立自由贸易区的背景下，这一目标是完全可行的。目前，双方应关注解决困难，为两国企业创造最为便利条件。格里戈里·特罗菲彻克表示希望陈大光访俄期间双方所签署的各项合作文件将为两国全面战略伙伴关系迈上新台阶注入动力。格里戈里·特罗菲彻克强调，陈大光此访是两国重要政治事件，有利于巩固与发展两国传统友谊，值此机会，亚欧事务专家委员会将举行圆桌会议，以寻找措施，推动越俄全面战略伙伴关系走向深入。格里戈里·特罗菲彻克认为，俄罗斯十分关注两国中小型企业进入对方国家市场时所面临的机遇与挑战，希望陈大光此访将为两国关系注入新的生机与活力。（越通社-VNA）