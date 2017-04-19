越中边境省加强可持续发展

越通社河内——越南社会科学翰林院4月18日在河内市举行题为《(越南)老街与（中国)云南边境地区可持续发展—不足之处及改善措施》研讨会，其成为各位专家、学者、科学家和管理家共商措施加强老街与云南边境地区可持续发展的良好机会。



越南社会科学翰林院院长阮光舜在研讨会上发表讲话时表示，老街与云南边境地区汇聚一切有利的因素，其在连接越南北部山区中游地区与中国西南地区起着重要作用。



此外，中国研究院阮廷廉博士在研讨会上发表讲话时强调了老街与云南边境地区在加强越南与中国乃至东盟、大湄公河次区域等地区对接的“窗口”作用，从而为融入地区和全球经济、促进贸易投资合作、加强社会发展和管理工作、吸引游客、扩大多个领域领域的合作等注入强劲动力。



目前，老街与云南正在集中建设越中河口—老街口岸成为文明且现代的口岸，确保发挥越南与中国乃至与东盟各国的货物中转站的作用。此外，双方也集中扩大该口岸经济区投资。其中，老街经济区（金城商贸区）和河口口岸经济区正在逐步成为边境经济合作区，旨在加大对边境地区的投资力度。（越通社——VNA）