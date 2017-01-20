越中建交67周年纪念典礼在广州隆重举行

近几年来，越中全面战略合作伙伴关系不断向前发展。两国高层领导保持频繁互访，为加强双方政治互信以及深化两国务实合作做出贡献。



阮进鸿表示，2015年越南跻身成为中国在东盟的最大贸易伙伴。2016年越南接待中国游客达270万人次，创下历史新纪录。



至于广东省，阮进鸿表示，越南与广东省各部委行业和地方之间的多项合作协议有效开展，不断推动双方在经贸、投资、旅游、文化、科技的合作关系不断走向深入。截至2016年11月为止，越南与广东双边贸易总额达152亿美元，同比增长2%。他相信，越南与广东形式多样的合作关系在未来将不断蓬勃发展。



值此2017年新春即将来临之际，阮进鸿预祝越南与广东省乃至越中全面战略合作伙伴关系日益向前发展。



广东省副省长何忠友发表讲话时表示，67年来，中越“同志加兄弟”的传统友好关系日益密切，两党、两国在各领域上的友好交流、互利合作不断得以增强。他强调，上一周，中共中央总书记习近平与越共中央总书记阮富仲举行会谈。双方一致表示，要秉持“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，推动中越关系不断向前发展。



何忠友表示，在两党、两国的大力推动以及阮进鸿总领事的积极配合下，广东与越南在高层互访、经贸投资、农业、旅游、文化等领域的合作交流取得丰硕成果。



何忠友表示，2015年11月，越南-广东合作协调会议第五次会议在广州市成功召开。此次会议已讨论并通过粤越双方在2015-2017年度8个方面20项合作计划，为开展双方新的合作奠定牢固基础。



值此2017年新春即将之际，何忠友预祝越中两国繁荣发展，两国人民的友谊万古长青。（越通社—VNA）



