越中合作：使潜力成为实力

越通社河内​—— 近年来，越中两国各级代表团互访频繁。各场会见和接触的结果显示，越中两国发展政策有着相同之处，两国合作潜力巨大并有待充分挖掘。目前，越南已成为中国第六大出口市场，中国成为越南第二大出口市场。越南对中国出口额大幅增长，2016年增长率超过24%，因此越南对中国贸易逆差较2015年减少14%。关于农业领域，越南农业与农村发展部部长阮春强表示，在农产品进口和出口两个方面，中国均居世界首位，但越南热带农产品等在中国市场仍占有一定的优势。2016年，越南对中国出口农产品额达70亿美元，占越南农产品出口总额的22%，在不久的将来，该数字有望提升至100亿美元。阮春强还建议，为有效开发中国这一广阔的市场，双方应继续携手共商解除各种壁垒的措施，让目前以边贸为主越南农产品以正贸途径进军中国，从而提高越南果蔬、大米、水产品、猪肉、牛奶等农产品的价值并减少风险。阮春强强调，促进互利合作是双方在发展与融入国际社会过程中的共同需求。关键的是，越南要提升国内生产能力，主动采用先进技术并大力招商引资，进而提高国内生产能力。越南工商部部长陈俊英表示，为使越中合作潜力变成实力，需进一步促进法律框架的完善并大力改善投资合作环境，同时为越中双方充分发挥优势和开发潜力创造便利条件。陈俊英认为，关键的是提高越南的生产能力和越南产品在中国市场的竞争力，同时多措并举为中国企业在越南开展的高新技术的环境友好型项目提供协助。在双边合作潜力与优势及共同努力之下，越中合作关系将迈入新的发展阶段，为两国和两国人民带来实实在在的利益。（越通社—VNA）