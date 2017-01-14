越中发表联合公报： 努力维护东海和平稳定

越通社北京——应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，越共中央总书记阮富仲于1月12日至15日对中国进行正式访问。值此机会，双方发表联合公报。



访华期间，阮富仲总书记与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈，分别会见中国国务院总理李克强、全国人大常委会委员长张德江、全国政协主席俞正声、中央纪委书记王岐山。值此机会，阮富仲总书记与中国全国政协主席俞正声共同出席越中建交67周年纪念典礼。访问期间，除了北京外，阮富仲总书记还访问浙江省。



《联合公报》中指出，双方一致认为，阮富仲总书记此次访华取得圆满成功，有助于加强两国的互相信任和进一步巩固越中传统友谊，深化两国全面战略合作伙伴关系，为促进地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。



双方一致认为，越中是近邻，两国有着传统友好关系，都是由共产党领导的社会主义国家，越中政治制度相同、发展道路相近、前途命运相关，是具有战略意义的命运共同体。双方一致认为，各自国家的稳步发展和两国友谊与良好的合作关系对两国有着重大意义。在地区和国际形势风云多变的背景下，坚持共产党的领导地位和社会主义道路是正确的选择，并符合两国和两国人民长期的根本利益。



双方在《联合公报》中强调，越中将继续秉持长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作的方针和好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的精神；继续坚持从战略高度和长远角度来谋划和推进双边关系；牢牢把握越中友谊的大方向；坚持互相尊重，增强战略对接，增进政治互信，妥善解决分歧，进一步深化互利合作，推动越中全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展，为两国和两国人民带来更多实实在在的利益，同时为地区乃至世界的和平、稳定、繁荣作出新的更多贡献。



双方一致同意将通过双边互访、互派特使、热线电话、年度会晤、年度会晤和在各多边论坛上框架下举行的双边会晤等途径，保持越中高层互访传统，及时就两党两国关系中的重大问题交换意见；从战略高度引领和指导新时期越中关系不断向前迈进。



双方一致认为，越中两国均处在经济社会发展的关键时期，两国的发展互为对方的重要机遇，因此需发挥好两党两国各交流合作机制的综合协调作用，集中精力提高以下方面的合作效果：



一、有效落实两党2016-2020年合作计划；加强两党各中央机关、各地方党组织尤其是边境地区各省市党组织之间的合作交流；积极促进越南国会与中国全国人大、越南祖国阵线与中国政协等的友好合作。



二、进一步深化外交、国防安全和执法等领域的交流合作。

三、进一步深化双方经贸务实合作，做好双边合作总体战略规划。此外，进一步加强在农业、环境、科技、交通运输等领域的合作交流。

四、灵活应用各种方式促进两国民间交流，进而增进彼此相互了解、深化相互的友谊，进一步拓展在文化、教育、旅游和新闻领域的交流合作。



五、充分发挥越中陆地边界联合委员会与越中陆地边境口岸管理合作委员会的作用，有效执行两国有关陆地边界的法律文件。



双方就海上问题坦诚交换了意见，强调须遵守两党、两国领导人所达成的各重要共识以及 《关于指导解决越南社会主义共和国和中华人民共和国海上问题基本原则协议》，有效利用越中政府级领土边界谈判机制，坚持通过友好协商和谈判寻找双方均能接受的基本且长期的解决方案。



双方一致同意在越中北部湾湾口外海域共同考察完成之后继续做好后续各项工作，稳步推进北部湾湾口外海域划界谈判以及积极促进该海域发展合作；继续推进越中海上合作共同发展磋商工作组的活动等。



双方同意继续全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），并在协商一致的基础上早日达成“东海行为准则”（COC），管控好海上分歧，不采取使争议复杂化、扩大化的行动，维护东海和平稳定。



越方重申坚定奉行一个中国政策，支持两岸关系和平发展与中国和平统一事业，坚决反对任何形式的“台独”分裂活动，不同台湾发展任何形式的官方关系。中方对越南这一立场表示欢迎。



双方一致同意继续在联合国、亚太经合组织、东盟与中国、湄澜合作等多边框架内加强协调配合，共同维护地区与世界和平稳定与繁荣发展。

访问中国期间，双方签署了多项合作文件。（越通社——VNA）



