越通社河内——12月27日，越南国防部副部长阮志咏上将在国防部总部会见由中共中央军委国际军事合作办公室主任关友飞少将率领正在访越的中国代表团。会见时，阮志咏上将对中共中央军委国际军事合作办公室与越南国防部对外局会谈结果予以高度评价，并强调，2017年两国军队乃至两国关系将举行多项重要活动，因此双方需要保持良好合作与配合。阮志咏上将强调，与中国建设团结友好、长期稳定、信赖和全面合作关系是越南党、国家和越南军队的一贯政策。他说，两国关系正呈现良好发展态势，而战略对话、代表团互访、边防合作、海上联合巡逻、就参加联合国维和行动的经验相互分享以及越中边境国防友好交流活动是其中最为突出的亮点。关友飞少将表示，中国党、政府一向重视与越南的传统友好关系，在两国军队乃至两国良好关系的基础上，两国军队应加大在多领域的合作力度，使两国双边防务关系不断走向深入，给两国带来切实利益以及为地区与世界和平稳定作出积极贡献。两国军队在未来决心成功举行第四次越中边境国防友好交流活动，扩展边防合作模式，继续维持高层领导互访与接触，落实好越中副部长级国防战略对话，加强两国青年军官交流，扩大两国军队、兵种和院校的全面务实合作。此外，双方加强参加联合国维和行动的合作等。（越通社—VNA）