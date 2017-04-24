天筹寺大门上 木棉花娇艳绽放，一片火红。

走上 香积洞的台阶。

香积洞以美丽的巨大 钟乳石而著名。

越通社河内——每年春季，国内外游客又前往河内市美德县香山乡香寺赶庙会。香寺山水雄伟、风景秀丽，香客除了礼佛拜神，祈福消灾还可领略旖旎风光。香寺庙会从农历正月初六延续至三月末。其间，数百万十方佛子和游客纷纷前来朝觐观世音显灵的佛境圣地，向菩萨进香、祈福，欣赏山水迷人的景色。游客从滨浊渡口上船沿着燕溪来到香寺，一路观赏圣地景致。到香山下船，开始爬山游览。香寺遗迹区的亮点是天筹寺和香积洞。天筹寺宽大庄严，建于黎圣宗皇帝（1460-1497）年间。香积洞入口形如龙嘴，十七世纪郑森主称之为“南天第一洞”。天筹寺建于山脚，香积洞在山顶。游客先到天筹寺才能爬上香积洞。此洞宽敞幽深而凉爽，供奉着西山时代（1778-1802年）用整块绿石凿成的观音像。洞里还有许多形似米堆、钱堆、蚕匾、金树、银树等的巨大钟乳石。这时期，燕溪畔和山上寺旁火红的木棉花争相开放，为香山名胜古迹群添加色彩。胡志明市第四郡丁氏旺游客表示：“50多年了我才能重访香寺，这是越南美丽的名胜古迹之一。风景迷人，是人们为家人祈福的宗教圣地”。年初赶香寺庙会体现越南传统文化之美。来到香寺，游客会心旷神怡、安宁自在。（来源：越南画报）