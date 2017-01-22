赫耶族的社会组织情况

越通社河内——据《越南之声》，赫耶族很久以前就居住在南长山-西原地区。赫耶族社会是一个各个成员团结统一，密切联系的共同体，这体现在生产和节日活动中倾力相助和相互帮助的各种形式上。赫耶族各个家庭之间及每个成员与村寨之间的联系是在家族及邻里乡亲关系基础上建立起来的。

赫耶族在规模大小不一的村寨中定居。赫耶族村寨一般建在山腰边，下面是山谷。居住地紧邻耕作地和水源。赫耶族只有在出现疫情时才会迁村。赫耶族高脚屋盖在一块通透的高地上。他们在村里和睦共处，共饮一口井水，共用一条水管，两家之间根本没有区分彼此土地界限的篱笆。



赫耶族传统社会中，村寨是一个居住单位，同时也是有着早已形成的各种生活制度的自主管理共同体。赫耶族村寨一般有40至50个家庭，每个村都有头人，他们是见多识广，经验丰富、地位较高、家庭富有的老者。每个赫耶族村寨都有巫师，通晓神灵祭祀事宜。村头人与巫师主持村里的各种祭祀礼仪。赫耶族有很多与社区生活息息相关的信仰仪式，但这些传统仪式主要以口传方式传给后人，因此头人和巫师在村里起到的作用极为重要。

西原地区少数民族文化研究干部范明达告诉记者：“按传统信仰观念，赫耶族认为，万物有灵。赫耶族在一年当中有多种祭礼，如：祭祀逝者、祭祀祖先或新居、祭祀稻魂，以祈求神灵赐予美好的东西，村民生活平安健康，工作、农活顺利。因此，头人和巫师的作用尤为重要。他们就是掌握自己民族传统文化的人。”

村头人也负责出面组织各个社区共同事务，如：架设水管，修路，搭建村栅栏，进行生产指引，处理处罚事件，组织迁村等。为能解决上述事务，头人与长老会成员共同商讨。头人深入村民生活，村民则给予头人崇敬的感情，并在农忙时节向其提供帮助。头人是民选职务，不遵循父子相传原则。

此外，每个家庭和每个家族都有族长，他们是一个家族的老者。各个族长组成村长老会。头人同长老会成员讨论解决各项生产有关工作，排解村民纠纷等。最后是村民的各个成员，他们的每个人都在统一的共同体中团结相助。

赫耶族的每个村寨都有长老。长老通常为生活经历丰富，了解本民族族规、社会及所在地区情况，经济实力突出，广受村民信任的长者。长老在生活的方方面面发挥重要作用，是全村的精神依靠。

广义省山河县的丁玉苏长老是赫耶族较具代表性的长老。他被授予“民间艺人”称号。少数民族文化研究家范文志认为，像丁友苏那样的长老极其罕见。他被誉为守护赫耶族灵魂，将过去与现在维系在一起的人。

范文志说：“丁玉苏长老、艺人能演唱赫耶族的各种民歌且即兴对歌能力很强。特别是，他还能制作并使用赫耶族的多种民族传统乐器。他还向年轻人传授民族乐器的制作和使用方法及赫耶族文化。”

历史上，赫耶族素有保家卫国的斗争传统。当前阶段，赫耶族依然保持团结互助传统，以在革新时期稳定生活，发展经济社会。如今，保护和传承传统文化正得到赫耶族将其与实施全民建设文化生活运动同时进行。(越通社—VNA)