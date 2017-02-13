西原锣钲文化空间中的邦美蜀咖啡节

越通社河内​市——越南得乐省邦美蜀咖啡节两年一度举行。今年，第六届邦美蜀咖啡节、2017年西原锣钲文化联欢会及第四次西原地区促进投资会议将自3月8日至11日同时举行。上述活动旨在推介和发展得乐省乃至西原地区各省份旅游、经济社会，庆祝掀开了1975年春季总进攻和崛起, 完全解放南方、统一祖国的战幕的邦美蜀大捷42周年。不仅有助肯定邦美蜀乃至得乐省咖啡品牌的重要地位，以“汇聚精华、发扬特色、联合发展”为主题的邦美蜀咖啡节还向游客推介被联合国教科文组织公认为“人类非物质和口传文化遗产”的西原罗政文化空间。越南电视台将现场直播分别于3月10日和13日举行的邦美蜀咖啡节开幕式和闭幕式。在本届咖啡节期间，组委会还举办咖啡专项贸易展会、第四次西原地区促进投资会议、有关咖啡的会议和研讨会、街头艺术节、农民竞赛、大象赛跑节及独木船竞赛等各项活动。上述活动着力向国内外游客推介高原地区的咖啡品牌。本次咖啡节的目的是提高社会对保留、推介及发扬西原各族同胞文化特色，尤其是2005年被联合国教科文组织公认为“人类非物质和口传文化杰作”并2008年被列入“人类非物质文化遗产代表作”名录的西原锣钲文化空间的价值的认识，并加强其行动。得乐省人委会副主席、邦美蜀咖啡节组委会副主任阮俊河透露，本届咖啡节的新内容体现在其主题，通过围绕主题的贸易、文化、投资等领域的10项活动确保汇聚精华、发扬特色、联合发展，有助于逐步为推动得乐省乃至西原地区发展注入动力。本次咖啡节将给游客带来对覆盖崑嵩、嘉莱、得乐、多农、林同五省的锣钲文化空间中拥有悠久、丰富、独特文化传统的雄伟高原之地的新鲜感受。2017年邦美蜀咖啡节的主要活动包括：咖啡专项贸易展会，展示咖啡种植园和由农民生产的咖啡产品；设有民间艺术节目的丰富多彩街头艺术节；吸引全国各省市2000名农民左右前来参加的农民竞赛总决赛；大象赛跑节及独木船竞赛；“遗产之旅”旅游计划，将咖啡和锣钲文化价值相结合的旅游线公布仪式；西原饮食街；免费品尝咖啡活动等。一切均是为了推介西原地区形象、潜力、优势并诚招投入包括具有特殊价值的咖啡品牌在内的投资、贸易及旅游项目。邦美蜀咖啡节的亮点是2017年西原锣钲文化联欢会。其中，演奏西原锣钲和重现演出空间晚会将在邦美蜀市和班敦县各地方举行，吸引400多名演员参加。另外，西原各族木雕创作比赛，题为“邦美蜀咖啡和西原锣钲文化空间”的艺术图片展和颁奖仪式，西原锣钲历史专项展览会等活动也在西原锣钲文化联欢会框架内举行。本次咖啡节和锣钲文化联欢会期间的各项活动具有鼓舞作用，并与第四次西原地区促进投资会议息息相关。西原地区促进投资会议已成为本地区在经济、政治、文化、社会方面上具有极为重要意义的活动，推动促进投资贸易和推介旅游活动，为各组织和企业推介其品牌提供便利条件，有助于调集各种资源来推动本地区迅速且可持续发展，实现社会保障，后续年度为帮助本地区人民尤其是少数民族同胞消除贫困，在西原地区促使创业和发展企业作出贡献。（来源：越南《人民报》）