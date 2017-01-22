裴青山副外长：阮春福总理出席第47届世界经济论坛年会之旅取得许多重要成果

越通社河内——越通社特派记者报道，越南时间1月21日，越南政府总理阮春福抵达河内，圆满结束赴瑞士达沃斯出席于1月17日至21日举行的第47届世界经济论坛年会之旅。值此机会，越南外交部常务副部长裴青山就阮总理此次出席年会所取得的结果接受媒体记者的采访。裴青山回答记者关于第47届世界经济论坛年会主题的意义的提问时表示，世界经济论坛年会一般都在特殊背景下举行。今年也不例外，全球经济增长正在放缓并陷入停滞，贸易和投资活动面临种种困难，世界政治安全局势复杂多变、险恶难料。同时，第四次工业革命带来新的机遇与挑战并存，其中包括体制、经济、社会等问题。在此背景下，世界多个国家正在就发展和对外的战略与政策进行调整。今年会议主题为“领导力：应势而为、勇于担当”已充分反映各国领导人和政府在新背景下对人民和企业采取负责任的行动以及为世界和平、稳定与合作得到环境做出负责任的贡献等要求。裴青山谈到越南出席第47届世界经济论坛年会所取得的成果时表示，由阮春福总理率领越南代表团从1月17日至21日出席第47届世界经济论坛年会。这是阮春福总理首次以总理身份出席世界经济论坛年会，同时也是其2017年的第一次出访活动。越南出席此次会议并取得许多重要与切实的结果：一、出席第47届世界经济论坛年会和相关活动并会见各合作伙伴与企业领导时，阮春福总理向各国际企业介绍越南党和国家关于从现在至2020年发展阶段内进行全面革新，大力推进经济结构调整以及促进增长模式转型，同时政府努力建设一个创新型发展，推进经营投资环境改善，鼓励创业、革新和创新精神的政府等的决心。越南有关建设行动型和创造型政府的承诺符合本次会议的主题，因此受到与会代表的关心与欢迎，为提高越南在会议的形象与位置做出贡献。二、阮春福总理与世界各国和各大国际组织的领导举行会晤，进一步深化越南与世界各国和各国际组织的合作关系。更重要的是，第47届世界经济论坛年会期间，阮春福总理还会见世界500强企业中从事金融、信息技术等领域的40个跨国集团和大企业领导，如微软、脸谱、谷歌、渣打银行、保诚、三菱、阿里巴巴等。阮总理鼓励并促进上述集团加大对越南的投资力度，从而为提高资金的有效利用率作出贡献。与此同时，陪同出席此次会议的各位部长积极与各伙伴和企业进行会晤与交流，进一步促进越南与各国在农业、工业—制造等领域的合作。三、越南与世界经济论坛（WEF）已签署合作协议是越南出席今年会议取得实质性的结果。WEF根据该协议，WEF将协助越南加强与其企业网络和优秀研究专家的互联互通，与越方配合开展经济结构调整、高科技农业发展、国家竞争能力、气候变化等越南关注的领域的研究并提供政策咨询。越南是WEF签署采用公私合作模式的合作协议的首个国家，旨在协助越南争取WEF及其成员集团更多的资源和知识。四、世界经济论坛年会是汇聚各强国领导、各国际组织及世界一流集团、公司的全球较大论坛之一，因此这是越南以2017年亚太经合组织（APEC 2017）东道国资格向国际友人推介其的地位和作用，旨在吸引国际社会对APEC 2017年活动的关心与支持的良好平台。五、2017年是纪念东盟成立50周年的一年，因此，第47届世界经济论坛年会期间也举行东盟成立50周年庆祝活动。越南主动、积极参与第47届世界经济论坛年会期间举行有关东盟的各场会议充分体现越南是为东盟共同体建设作出负责任贡献的成员国之一。最终，第47届世界经济论坛年会不仅吸引世界各国、各国际组织和大型企业等领导的参与，还汇聚世界一流专家、学者前来分享关于制定2017年年会议程的设想。阮春福总理出席并与世界各国、各国际组织和大型企业等领导会晤与接触是越南与“世界精英”连接，与更多新设想接近，掌握世界发展趋势，特别是第四次工业革命的发展趋势，从而将其在越南国家发展战略制定和展开实施中以及在经济社会调控中有效应用的良机。（越通社—VNA）