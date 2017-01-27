融入世界经济背景下越南企业的管理措施

越通社河内——据越南统计总局报道，2016年，越南全国新成立企业共有11.01万家，同比增长16%；2.67万家企业恢复运营，较去年增长24%以上。越南计划与投资部副部长邓辉东表示，其为越南私营企业近年来活跃发展的生动体现。尽管如此，诸多经济专家仍对企业健康状况感到担忧。BMSGroup Global公司总经理范平明指出，目前，越南大部分企业的管理能力存在十大缺点，其中，最大的缺点是缺乏创意、热心，对产品的知识了解不够和服务态度不好等。此外，企业中层管理干部和人员也出现不少问题，财政管理存在漏洞，员工队伍缺乏市场信息等。因此，越南企业应通过一家合法的中间公司提供的会计服务来提高管理能力。谈到提高企业管理能力的措施，XDB建设股份公司经理黎金疆认为，为了实现长期稳定发展，企业必须注意法律相关问题，了解法律法规，以避免不必要的风险。此外，把握与更新市场信息一直是协助企业寻找正确发展方向的有力措施。范平明表示，企业应制定详细发展战略和方向，同时加强高层领导与劳动者之间的沟通交流，关注劳动者的正当权益，致力于企业的发展。关键的是要改变管理的思维模式，将科学技术和先进设备应用于生产运营及管理工作当中。（越通社-VNA）