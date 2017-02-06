菲律宾政府拟关停近30座矿

越通社马尼拉——据外媒报道， 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人。



菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)日前宣布对国内41座矿山的审查结果时下令关停的。这项为期数月的审查旨在叫停认定为会危害环境的采矿操作。



菲律宾矿业商会董事长Artemio Disini在记者会上表示，受影响矿商的首选方案将是在“上法庭之前”向总统杜特尔特申诉。



“包括家庭成员在内，共计有120万人受到影响，”Disini称。

菲律宾经济计划部长佩尼亚(Ernesto Pernia)和菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)对菲律宾环境及自然资源部部长的决定深表担忧。



菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，他很快将与其他内阁成员会谈，以核实他们能否拿出可吸引即将失业工人的“紧急招聘计划”。



菲律宾是全球最大的镍矿供应国。业内专家认为，菲律宾上述举措可导致镍价格上升。 （越通社-VNA）