菲律宾外长亚赛：将通过外交和法律手段解决东海问题

美国国际战略研究中心（CSIS）上周发布的报告称，中国在存在领土争议的海域，包括根据1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）属于菲律宾专属经济区（EEZ）的海域部署武器。

亚赛针对此事做出回应时表示，菲方正在收集相关信息，若事件属实，菲律宾将对此给予严重关切，同时强调这些行为将给本不平静的两国关系再添几分紧张。

亚赛没有透露他所说的外交及法律手段的详细内容，然而提及杜特尔特总统政府的立场是若没有找出一个合理解决方案，菲律宾将不提议主权纠纷问题，而集中于促进两国在经济、文化、社会领域的合作。

亚赛强调，菲律宾同意不提议东海问题，但菲方不会偏离否认中国在东海拥有合法主权的仲裁结果。他还表示，菲律宾政府重申尊重并坚持这一具有里程碑意义的裁决，并在与中国解决东海争议问题时以其作为参考。亚赛特别强调，菲律宾总统曾说过不会背离这一裁决。菲律宾总统杜特尔特也曾强调，菲中双方关于东海主权争端的任何谈判均必须在国际仲裁法庭裁决的基础上进行。（越通社-VNA）