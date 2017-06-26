越通社河内——政府军25日单方面宣布，空中和地面军事行动暂停8小时对该国南部城市马拉维的极端组织“”（IS）分子攻击，旨在让民众庆祝开斋节。军方发言人帕迪利亚（Restituto Padilla）表示，基于人道立场，由周日清晨6时开始停火，但警告假如在停火期间，有武装分子向部队或平民开火，军方会立即还击。自上月23日起， 约500名与IS有联系的枪手进入有20万人口的马拉维，占据建筑物，又挂起代表IS的黑色旗帜。战斗至今造成超过300人死亡，包括230名武装分子、59名军警和26名平民死亡、30万多名居民逃离家园。（越通社—VNA）