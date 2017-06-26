菲律宾军方在南部停火八小时庆祝开斋节 越通社 2017年6月26日 - 10:42:00 打印 附图。（图片来源：越通社） 越通社河内——菲律宾政府军25日单方面宣布，空中和地面军事行动暂停8小时对该国南部城市马拉维的极端组织“伊斯兰国”（IS）分子攻击，旨在让民众庆祝开斋节。 军方发言人帕迪利亚（Restituto Padilla）表示，基于人道立场，由周日清晨6时开始停火，但警告假如在停火期间，有武装分子向部队或平民开火，军方会立即还击。 自上月23日起， 约500名与IS有联系的枪手进入有20万人口的马拉维，占据建筑物，又挂起代表IS的黑色旗帜。战斗至今造成超过300人死亡，包括230名武装分子、59名军警和26名平民死亡、30万多名居民逃离家园。（越通社—VNA） 相关信息 国际 菲律宾副外长马纳罗：东盟应成为“维护和平和解决冲突”的典范 国际 第16届香格里拉对话会: 东南亚国防官员聚焦恐怖主义的威胁 国际 香格里拉对话会：马来西亚、印尼和菲律宾进行联合巡逻加大反恐力度 国际 五国联防将打击恐怖主义极端主义列入优先议程 越南 胡志明 胡志明市 创业 越南战争 越南新闻 vietnamplus 越通社 河内 越南旅游 东海 长沙 黄沙 COC DOC 越南共产党 APEC 亚太经合组织 ASEAN 东盟 TPP 岘港 古街 还剑湖 富国 内排国际机场 会安 下龙湾 湄公河 气候变化 九龙江 少数民族 FDI 外资 海洋经济 菲律宾 暂停 8小时 极端组织 伊斯兰国 IS 开斋节 军方发言人 帕迪利亚 Restituto Padilla 停火 菲律宾 越南 您对这篇文章的评论？ 提交 取消