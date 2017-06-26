越通社河内——位于土壤肥沃的后江岸上的同塔省莱翁县被称为九龙江平原水果家乡的橘桔“王国”。这种红橘味道芳香甘美、皮薄少核，成为了当地居民致富的一种特产。沿着莱翁县乡路旁，红橘成熟季节一片火红颜色，醉人心脾。永泰、新福、新成和隆厚等乡是红橘种植最多的地方。莱翁红橘种植面积近2000公顷，每年向市场提供4万吨。目前，红橘在全国许多地方受欢迎并进军国外市场。红橘价格一般为2-2.5万盾/公斤，旺季时节价格可以达到3万盾（约合人民币10元），但供不应求。特别，在同样栽培条件下，莱翁红橘树在九龙园平原其他地方种植却产量不高、质量不好。因此，九龙江平原居民将此地誉为“红橘王国”。红橘价格一般为2-2.5万盾/公斤，旺季时节价格可以达到3万盾（约合人民币10元），但供不应求。特别，在同样栽培条件下，莱翁红橘树在九龙园平原其他地方种植却产量不高、质量不好。因此，九龙江平原居民将此地誉为“红橘王国”。莱翁红橘香甜可口、表皮光滑、果肉成熟时外皮会呈橙红色，适合用作供品。如今，莱翁红橘已成为驰名商标。莱翁得天独厚的地理条件特别适合红橘的生长，以果子品质优良而闻名。此外，此地还是吸引国内外游客的旅游景点。果园旅游线为当地居民带来较好的经济效益。迄今，莱翁县共有7个红橘果园旅游点，如隆厚乡的兰英、海杰，新成乡的小详、红云，永泰乡的肆让和新福乡的芳宜等果园。成熟季节，游客可前来参观，尽情享受采摘之乐。游客在园内采摘红橘亦可当场品尝甜美果子。这也是游客给亲朋好友的有趣礼物。在这里游客可以拍照、摄像，一边品尝鲜橘一边欣赏才子弹唱。（来源：越南画报）