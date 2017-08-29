越通社河内​——银币串（5-7块）和从衣领缝到腰部的深红色丝线是莱州省缝瑶族妇女服装的特点。缝瑶族妇女的服装以靛色为主，其服装上面所绣的都是红色，因为红色象征着好运，服装上添加银币标志着家庭富裕，同时这些服装也是新娘嫁出去时的嫁妆。来到莱州省辛胡县潘苏林乡和左频乡时，缝瑶族老人坐在家门前教子孙后代刺绣的形象给游客留下深刻印象。虽然，目前集市上摆卖各种各样的服装，但缝瑶族妇女仍保留着刺绣传统手工艺。除了银币串（5-7块）之外，缝瑶族妇女的服装还有从衣领缝到腰部的深红色丝线（称为“妈频”，越南语称为“mạ phín”）。14岁以上的缝瑶族少女会获得其母亲编织一件“妈频”。“妈频”使缝瑶族少女走路的每一步更加灵活和温柔，吸引众人的目光。缝瑶族的少女们在出门游玩前一般都会仔细地整理头巾。缝瑶族妇女的头巾长5-7米。当包到第三轮时，头巾被弯曲成3角然后再继续包裹以便造型。学习包头巾是一个很难的过程，因此，缝瑶族的少女一般都请其母亲或朋友帮忙包使其整齐漂亮。在靛色的头巾下，少女们的粉红色的皮肤和漂亮的脸蛋更加突显。缝瑶族妇女的腰带是一条较长的靛色布料，其系在妇女们的腰部很多圈。肚兜和袖子均被缝成浅蓝色。裤子以五颜六色的丝线编织。“每一名缝瑶族妇女，即使认认真真地编织，在一个月内也只能编好一件裤子”。今年68岁的乔克明女士一边教其女孩晋衣美和侄女晋光美编织，一边说。上衣前面部分的花纹也是缝瑶族妇女服装的亮点之一。在日常生活中，五颜六色的丝线和沿着纽扣的两条线十分引人注目。缝瑶族妇女在出嫁之日穿的服装添加了一串项链和一串白银。目前，缝瑶族同胞许多人有学问，并走遍各地，但每次回到家乡看望亲人，看到婆婆和姐姐们认认真真坐在门前刺绣缝制服装时，总是有一种更加热爱自己民族的感觉。（越通社-VNA）