荷兰十分重视发展与越南的关系

越通社阿姆斯特丹——自1月10日至2月16日，新任越南驻荷兰大使吴氏和女士先后礼节性拜会荷兰外交部秘书长布兰特（J.M.G.Brandt）、礼仪司司长R.S.Van Ees、亚太司司长鄱佩德（Peter Potman）等荷兰外交部下属单位领导。



吴氏和表示十分荣幸来荷任职，对越荷两国关系各领域的良好发展势头感到高兴，同时强调将竭尽全力推动两国关系不断向前发展。



荷兰外交部领导均强调，荷兰十分重视发展同越南的关系，两国一直以来在共同关心的地区及国际问题上互相支持、并肩协作。荷兰外交部领导承诺，将继续支持并推动越荷各级部门及行业之间的合作关系发展。



此前，1月25日，吴氏和向荷兰国王递交委任书，其后礼节性拜会荷兰海牙联合国国际禁止化学武器组织（OPCW）总干事阿赫迈特·尤祖姆居（Ahmet Uzumcu）及常设荷兰仲裁法院（PCA）秘书长雨果·希布莱茨（Hugo Hans Siblesz）。



阿赫迈特·尤祖姆居及雨果·希布莱茨均对吴氏和来荷履新表示热烈欢迎，并向其介绍了OPCW及PCA相关情况，同时对越南在这两个国际组的活动给予高度评价，并表示希望越荷两国继续增进协调沟通，加大合作力度，为两国发展带来实实在在的利益。（越通社-VNA）