日本参议院议长伊达忠一对两国关系在各个领域上呈现出良好发展势头感到高兴，强调日本参议院将继续大力支持强化两国关系，促进其与越南国会之间的交流合作，加大两国议员和人民之间的交流力度，进而增强两国互信和增进互相了解。

日本外务大臣河野太郎高度评价越南在本地区的作用和贡献，希望提升与越南多领域的合作层次与水平，不断推动越日纵深战略伙伴关系迈上新台阶，他同时强调继续在地区和国际事务中与越南保持密切协作配合，为维护本地区和世界和平、稳定与繁荣发展作出贡献。

范明正透露，越南将继续深化行政审批制度改革，大力改善投资环境，为包括日本投资商在内的外国投资商赴越投资兴业创造更加便利的条件。范明正提议日本继续向越南提供官方开发援助（ODA），助推越南发展迈上新台阶。

在各场会晤中，日本领导均强调将积极配合和帮助越南开展关于基础设施建设、行政审批制度改革、高素质人力资源发展等领域的项目，强调全面支持越南当好2017年APEC会议的东道国。

值此机会，双方强调将密切配合，在2018年务实开展越日建交45周年的系列纪念活动。

访日期间，范明正同日本卫生、劳动和福利部部长加藤胜信（Katsunobu Kato）举行工作会谈，探访首都东京部分医疗机构，就深化两国医疗卫生培训与研究以及社区保健等领域合作的措施交换意见。（越通社—VNA）