范平明副总理：加强全球伙伴关系实现2030年议程各项目标

越通社柏林​——越通社驻德国记者报道，出席在德国举行的二十国集团（G20）外长会议期间，当地时间2月16日，越南政府副总理兼外交部长范平明出席“2030年可持续发展议程”讨论会并发表讲话。范平明在讨论会上发表题为《加强全球伙伴关系，实现2030年议程各项目标》的演讲，强调应通过具体计划和措施，加强全球合作，实现2030年各项目标，并建议G20成员国在基础设施建设、人力资源开发、技术转让和应对气候变化等领域为发展中国家提供更多的支持。范平明高度评价G20成员国在促进湄公河流域水资源可持续开发利用和应对气候变化方面所提供的支持。范平明强调，作为2017年亚太经合组织（APEC）峰会的东道国，越南同APEC经济体成员保持密切配合，促进可持续发展、包容性和创新性增长。范平明认为，G20和APEC 2017议程所提出的各项优先事项有诸多相同之处，越南希望能促进这两个论坛的各项优先事项衔接，为增进全球伙伴关系，实现可持续发展目标做出努力。与会代表在讨论会上均强调，可持续发展、扶贫济困是建设和维护各国乃至世界和平稳定的最佳措施；强调国际合作的重要性并呼吁各国采取负责任行动，充分利用国内外资源以实现可持续发展目标。*会议期间，范平明会见了西班牙外长阿方索·达斯提斯（Alfonso Dastis）。范平明表示，越南愿推动越西“面向未来的战略伙伴关系”不断向前发展。阿方索·达斯提斯强调，西班牙十分重视越南在该国对东南亚地区政策中的地位。双方同意增进各级代表团互访。特别是在2017年为庆祝越西两国建交40周年，双方同意将保持沟通与配合，共同制定行动计划，促进两国务实合作关系日益走向深入，尤其是在经济、可再生能源、基础设施建设、旅游、高新技术生态农业等领域。范平明建议西班牙促进欧盟尽早完成批准程序，使《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）早日生效，希望在该协定签署期间承认越南市场经济体制。此外，双方还就在地区和国际事务中加强协调配合的措施等问题交换意见。（越通社-VNA）