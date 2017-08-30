越通社河内——由加里·赫伯特（Gary Herbert）州长率领的美国犹他州官员和企业代表团从2017年8月29日至9月3日对越南进行工作访问。8月30日，越南政府副总理兼外长范平明在政府总部会见了加里·赫伯特一行。范平明高度评价美国犹他州代表团的此次访问越南，对越南与犹他州乃至美国各州加强合作，为促进两国全面伙伴关系作出贡献表示欢迎。范平明强调，越南一向重视并希望进一步促进越美两国各地方之间的友谊与务实合作，充分挖掘两国各地的潜力与优势，满足两国的发展需求。范平明表示，越南正努力实现全面改革，其中以促进经济快速可持续发展，建设以人为核心和以企业为服务对象的创新型、廉政型、行动型政府，大力改善经营环境，主动、深广地融入国际社会，为企业化解困难等为目标。范平明建议犹他州企业、研究机构、教育机构加大对越投资，尤其是在交通基础设施建设、科学、水资源管理、可持续农业发展、城市规划、应对气候变化等该州有优势的领域。犹他州州长加里·赫伯特对越南在实现全面革新事业中所取得的成就表示印象深刻，高度评价两国关系近段时间所取得的积极进展。加里·赫伯特强调，犹他州重视深化与越南的友谊与合作，为促进越美关系发展做出积极贡献。此次访问越南期间，美国犹他州代表团同河内市委书记黄忠海、河内市人民委员会主席阮德钟、胡志明市人民委员会主席阮成峰以及工贸部和科技部领导等进行会晤，参加在河内和胡志明市举行的企业交流会等。（越通社-VNA）