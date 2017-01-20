英国皇家军医部队代表团对越南进行访问

越通社河内——1月20日上午，越南人民军副总参谋长范玉明上将在越南国防部总部与英国皇家级军主任医马丁∙布里尼尔少将（Martin Bricknell）一行举行会谈，就越南开展联合国维和二级野战医院的相关事宜进行讨论。



会谈上，范玉明上将对英国皇家军医部队在实际作战、人道主义援助以及二级野战医院指挥管理等工作的良好能力及丰富经验给予高度评价，并表示，越南2014年开始开展联合国维和野战医院项目。越南已多次派遣军官前往南苏丹及中非投军联合国维和部队力量并胜任参谋军官、联络军官及军事观察员等职位。



范玉明上将建议，将来英国皇家军医部队加大与越南人民军的合作力度。



马丁∙布里尼尔少将表示，英国皇家军医部队已同越南维和中心举行工作会谈，并就未来重要合作项目达成一致。马丁∙布里尼尔少向越南分享人力资源筹备、派遣前训练、任务部署等有关英国在开展维和二级医院项目的宝贵经验。



马丁∙布里尼尔少将对越南筹备工作给予高度评价并表示相信，越南人民军将有效开展维和二级医院并胜任联合国责成的任务。



据计划，当天下午，英国皇家军医部队代表团探访354号军队医院并同该院的干部医生分享有关联合国维和工作的经验。（越通社-VNA）