芹苴市将出资3.9万亿越盾推动机械行业发展

杨红军表示，上述提案制定了将芹苴市发展成为技术水平同国内先进省市持平的目标，并新增发展可代替进出口的产品，同时达到该市以及整个九龙江三角洲地区各经济行业对通用产品设备的基本需求。

为实现上述目标，至2020年，芹苴市在2015年的基础上应至少新成立百家机械企业，该市应优先发展以下可促进投资的项目：快速成型项目、热炼与表面处理技术、粗钢胚生产、锻造模具制造、胚冲压、农业耕作机械生产以及农产品加工制造等。

杨红军特别指出，为实现上述项目提案，至2030年芹苴市至少需3.845万亿越盾的投资资金，其中2016-2020、2021-2025、2026-2030年阶段分别需要0.599万亿、1.165万亿、2.081万亿越盾。对于筹集资金的方式，70%将筹自商业贷款、10%为外国资金，而剩余的20%则为企业自有资金，而官方开发援助资金（ODA）则用于基础设施建设与人力资源培训。

在今后的发展战略中，芹苴市将减少劣质、不安全、影响身体健康等机械设备的进口。同时今后该市将在机械生产中优先研究与发展环境工业行业，采用清洁技术与环境友好型技术等。（越通社——VNA）



