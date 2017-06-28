越通社河内——题为“自由贸易区：越南与俄罗斯企业的新机遇”圆桌研讨会6月27日在莫斯科举行，吸引俄罗斯外交官、亚欧合作领域分析师和专家以及越俄两国企业等100多名代表参加。旅俄越南人协会主席——俄罗斯最大泡面制造商马瑞文食品（Mareven food central）集团总裁杜春黄在研讨会上发言。与会代表集中分析越俄经济合作关系在欧亚一体化进程的现状和所需面临的挑战以及未来的发展前景，从而提出相应的对策措施和新的双边合作模式，力争实现2020年两国双边贸易额达100亿美元的目标。“亚欧构想”科研基金会专家理事会主席格里沃里（Grigory Trofimchuk）强调，此次研讨会是在越南国家主席陈大光访问俄罗斯前夕举行，不仅具有深刻的政治意义，而且也为加强越南与俄罗斯间的合作注入动力。杜春黄认为，双边直接投资是两国关系务实平衡发展的保障。杜春黄同时表示，目前双方投资活动仍存在关税和行政手续等方面的问题，但他相信这些问题将逐步得到解决。与会代表普遍认为，越南在俄罗斯“向东看”战略中具有特别重要的地位，并在提升俄罗斯乃至欧亚经济联盟经济实力中起着核心作用，同时也是俄罗斯进军东南亚、亚太地区市场的桥梁。（越通社—VNA）