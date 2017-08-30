会见中，阮春胜代表越南代表团向潘坎•维帕万汇报越南胡志明国家政治学院和越南社会科学翰林院与老挝国家政治行政学院和老挝社会科学院等四个机关对其于2016年10月所签署的合作协议的开展落实情况，并表示，8月30日在老挝国家政治行政学院举行的此次研讨会是上述协议开展工作中的一部分。阮春胜强调，对胡志明思想和凯山•丰威汉思想与越老两国革命事业的关系加以研究对两国具有特别重大的意义。

潘坎·维帕万高度评价两国四个机关的合作成果并强调，四个机关的合作将有助于进一步完善党的领导方式，因为，党的领导须在科学基础上进行，不然会导致领导方式远离现实等情况。

潘坎•维帕万强调，胡志明思想与凯山•丰威汉思想就是越南和老挝两国的思想基础，并要求两国四个机关协调联动将胡志明思想和凯山•丰威汉思想纳入更多研究领域。

此前，2016年10月21日，越南胡志明国家政治学院、越南社会科学翰林院与老挝国家政治行政学院和老挝社会科学院等四个机关在首都万象共同签署四方合作协议（2016-2020），旨在加强科学交流、协调联动开展科研项目、联合举行国际学术研讨会等活动，进而为巩固与发展越老老越传统友谊与特殊团结打下科学基础。（越通社-VNA）