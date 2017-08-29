胡志明市统计局的统计数据显示，在11类商品中，6类商品的价格环比有所上涨。具体为，交通类涨幅最高，为2.53%，其次是餐厅和餐饮服务类（增长0.6%），文化娱乐类及旅游上涨0.3%，住房、水电、燃料和建材增长0.28%，教育类增长0,12%，其他商品与服务类增长0.04%。



值得一提的是，在餐厅和餐饮服务类中，食品环比上涨1.26%、粮食增长0.23%、餐饮服务类下降0.41%。



然而，胡志明市统计局透露，2017年8月，家用电器和饮料类环比下降0.12%，饮料和烟草环比下降0.08%。药品与医疗服务，邮政电信，纺织品服装、帽子和鞋类等三类商品的消费价格指数均保持稳定。



2017年8月份，该市黄金价格环比增长0.08%，美元汇率环比下降0.11%。（越通社——VNA）