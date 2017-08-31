胡志明市首条摊贩街正式投入运营

位于胡志明市第一郡阮文瞻街的“摊贩街”日前正式开街。这条街在投入运营后有望成为当地贫困户的新谋生之地，为美化市容做出积极贡献。



阮文瞻 “摊贩街”全长约40米，开放时间为每天上午6点到9点以及中午11点到下午2点。该街聚集了胡志明市第一郡多条街道的20胡小贩，以统一的设计风格及丰富多样的饮食服务吸引当地居民及游客的眼球。



据统计，目前，第一郡各条街道的人行道上共有近500个小摊，其摊主大多为贫困户或者相对贫困户。在此背景下，摊贩街的投入运营无疑成为胡志明市第一郡人民委员会的有效措施，不仅有助于重新规划该市人行道，而且也给当地贫困户提供稳定的就业机会。在开街之前，当地政府已对各小摊进行关于销售技能和食品安全等方面的培训，同时为其提供免费的摊贩设计服务。



继阮文瞻摊贩街的成功之后，今后第一郡人民委员会将在百松叶公园试点展开第二个“摊贩街”项目。整体来看，摊贩街不仅给当地贫困户创造稳定就业机会，而且还为美化第一郡乃至胡志明市的城市容貌做出积极贡献，成为该市的特色文化之一。（越通社-VNA）