胡志明市领导会见希腊外长尼科斯

越通社河内——2月14日下午，胡志明市人民委员会主席阮成峰会见了正在对越南进行工作访问的希腊外长尼科斯·科齐阿斯(Nikos Kotzias)。



高度评价尼科斯外以希腊外长的资格首次访问越南，阮成峰表示，这将成为进一步推动胡志明市乃至越南与希腊之间的合作关系强劲发展的动力。通报胡志明市有关经济社会发展情况时，阮成峰表示，希腊与胡志明市的贸易关系潜力仍有待挖掘，因此希望未来希腊将同胡志明市加强协调合作，促进双边关系向前迈进。阮成峰重申，胡志明市政府将为希腊企业对该市进行投资提供一切便利。



希腊外长尼科斯强调，希腊愿为胡志明市乃至越南企业进军欧洲市场搭建桥梁，同时希望加深希腊企业与该市企业的合作。尼科斯外长认为，未来希腊与胡志明市应进一步加强文化交流，旨在增进两国人民之间的互相了解和团结精神，为促进两国政治、外交、经贸等领域的合作关系发展提供便利。



此前在首都河内，希腊外长尼科斯已前往英雄烈士纪念碑敬献花圈，同时拜谒胡志明主席陵墓。（越通社-VNA）