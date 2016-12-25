胡志明市迎来第500万名国际游客

越通社胡志明市——4月24日上午，胡志明市新山一国际机场迎来第500万名国际游客。胡志明市人民委员会领导出席欢迎仪式。这位幸运游客为法国人，名叫沙普·伯特兰德（Chappe Bertrand），他乘坐从法国飞往胡志明市的VN10航班。胡志明市是全国第一个城市迎来第500万名游客。胡志明市人民委员会副主席阮氏秋表示，这是城市旅游业可持续发展的重要里程碑，该市以旅游发展潜力巨大的优势正努力为旅游业发展、旅游促进推广、产品多样化、人力资源培训、荚果国际合作等创造一切便利条件，力争吸引更多国际游客来到该市参观旅游。沙普·伯特兰德分享说：“此次我们一家回到越南过圣诞节和2017新年，其后将赴顺化、会安等地旅游，亲自感受越南自然美丽风光和热情好客的越南人。”近年来胡志明市日益吸引诸多东南亚地区游客前来参观旅游，该市年均接待的国际游客量增长8.2%，旅游收入年均增长16.4%，占该市GDP约9%，为加快城市经济结构转移等做出贡献。2016年，胡志明市接待国际游客量达520万人次，同比增长10%，国内游客量2180万人次，同比增长10%。2017年胡志明市力争实现接待国际游客量达550万人次，国内游客量2400万人次。旅游输入达112万亿越盾等的目标。该市还努力平均每个月举行一个旅游事件，旨在吸引更多国内外游客前来旅游。（越通社—VNA）