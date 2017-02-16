胡志明市努力提高公共管理效益指数

越通社胡志明市——为有效提高2016—2020年胡志明市公共管理效益指数（PAPI），该市人民委员会将加大该指数有关内容的实施力度，其中着重提高基层群众的参与度、政府官员解答力度、公共事务透明度及反腐效率等指数。



据悉，该市各级行业将根据民众的合法权利及各单位的工作任务提出相应的改善提高措施，力求做好“倾听民声，了解民情，赢得民心”方针并建立一个亲民为民的服务型政府；按照PAPI不同指标开展检查及自检工作，进而建立一个民主，透明且健全的行政体系。



与此同时，责成建筑局与有关部门密切配合，进而对市内各公寓管理委员会的委员筛选、建筑工程安全检查及经费管理等工作作出指导；责成自然资源与环境局对房产证审批工作时长进行调整等。



胡志明市人民委员会代表透露，该市PAPI呈现降低趋势。2015年PAPI在全国排名47位，较2011年倒退29位。（越通社-VNA）



