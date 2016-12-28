胡志明市加强对外合作促发展

越通社胡志明市——在胡志明市外务局12月27日举行的2016年工作总结及2017年工作部署会议上，越南外交部副部长裴青山要求该市着手从政治外交向经济外交方向倾斜，旨在更有效地满足该市的发展需求。裴青山指出，2017年及后续几年，胡志明市乃至越南全国的对外政策中应将与各战略伙伴的合作关系推向深入，同时有针对性的选择优先合作领域。与此同时，胡志明市外务局要同各有关机关协调联动做好文化外交和侨务等工作。胡志明市人民委员会主席阮成峰介绍，2016年，胡志明市开展丰富多样的对外活动，为确保该市政治安全和促进经济社会发展做出贡献，同时成功向各各伙伴和国际朋友推广文明现代化的城市形象。2017年，该市将竭尽全力成功举办越南与老挝、柬埔寨、印度、韩国等多国建立外交关系的系列纪念活动。阮成峰强调，2017年该市的优先合作领域包括国家管理、环境保护、应对气候变化、干部培训、吸引外资等。据了解，2016年，胡志明市外务局为该市领导对老挝、柬埔寨、韩国、日本、美国等国家进行18次访问做好组织工作，同时接待到访该市的140个外国代表团，其中值得注意的是老挝国家主席本扬·沃拉吉、美国总统奥巴马、法国总统奥朗德、爱尔兰总统希金斯等的到访。（越通社—VNA）