胡志明市力争2020年将漏水率降低为10%

越通社胡志明市​——越共中央政治局委员、胡志明市委书记丁罗升日前赴西贡供水总公司（Sawaco）调研时指出，该公司应力争2020年将漏水率及漏水率核算在水价格中的比例降低为10%以下。丁罗升表示， 2016年年底，胡志明市已成功实现全市市民能够用上清洁水的目标，这一成果离不开西贡供水总公司的贡献。今后，胡志明市应努力实现新目标，提高人民生活质量。在气候变化、海水入侵形势复杂难测的背景下，西贡供水总公司同有关部门应主动寻找替代水源，编制路线图，推进储水湖项目施工进度，提高水资源安全保障能力。关于水资源开发利用问题，丁罗升建议该市自然资源与环境局制定路线图，逐步减少进而停止开采地下水。为了实现上述目标，丁罗升建议西贡供水总公司大力推进股份制改革，在供水领域营造公开透明的竞争环境，关注推进社会化投资，鼓励企业的积极参与。丁罗升要求胡志明市供水行业在管理工作中提高技术应用水平，以降低成本及漏水率，同时对外公布水费相关信息，健全水费计算方式。近年来，西贡供水总公司的日供水能力不断提升，从2009年的134万立方米提升至现在的240万立方米。2016年年底，共有192万户享受到达标生活用水，实现全市市民能用上清洁水的目标。（越通社-VNA）