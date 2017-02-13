2017年2月13日 - 23:14:49

社会

胡志明市力争2020年将漏水率降低为10%

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胡志明市委书记丁罗升同西贡供水总公司主要领导干部举行工作会谈（图片来源：越通社）​

越通社胡志明市​——越共中央政治局委员、胡志明市委书记丁罗升日前赴西贡供水总公司（Sawaco）调研时指出，该公司应力争2020年将漏水率及漏水率核算在水价格中的比例降低为10%以下。

丁罗升表示， 2016年年底，胡志明市已成功实现全市市民能够用上清洁水的目标，这一成果离不开西贡供水总公司的贡献。今后，胡志明市应努力实现新目标，提高人民生活质量。在气候变化、海水入侵形势复杂难测的背景下，西贡供水总公司同有关部门应主动寻找替代水源，编制路线图，推进储水湖项目施工进度，提高水资源安全保障能力。

关于水资源开发利用问题，丁罗升建议该市自然资源与环境局制定路线图，逐步减少进而停止开采地下水。

为了实现上述目标，丁罗升建议西贡供水总公司大力推进股份制改革，在供水领域营造公开透明的竞争环境，关注推进社会化投资，鼓励企业的积极参与。

丁罗升要求胡志明市供水行业在管理工作中提高技术应用水平，以降低成本及漏水率，同时对外公布水费相关信息，健全水费计算方式。

近年来，西贡供水总公司的日供水能力不断提升，从2009年的134万立方米提升至现在的240万立方米。2016年年底，共有192万户享受到达标生活用水，实现全市市民能用上清洁水的目标。（越通社-VNA）

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