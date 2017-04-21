胡志明市公安局协助万象公安局提升打击犯罪的能力

越通社胡志明市——越通社驻老挝记者报道，4月21日上午在首都万象，胡志明市公安局向万象公安局交接业务技术设备，旨在加强两市交流合作，保障城市秩序安全。上述活动是两市按照越老两国公安部于2001年5月11日签署的合作协定和2015年12月24日签署的2016-2020年阶段合作协议第三次延期文件以及胡志明市和万象市公安局于2016年8月23日签署的合作备忘录开展的。胡志明市公安局局长黎东风中将在交接仪式上表示，获公安部领导的准许，胡志明市市委和人民委员会及公安局不仅为强化万象公安局防范打击犯罪的能力提供设备支持，而且还为万象公安局的6名干部学员进行为期两个月的训练，让他们高效率使用越方移交的设备。黎东风相信，胡志明与万象两市公安局的业务技术设备交接活动标志着两局关系的转折点，有助于推动两局对外关系迈上更高台阶；承诺在万象公安局有需要时胡志明市公安局愿随时提供帮助和分享设备操作经验。万象公安局副局长卡丰（Khamphone Thepphavong）大校感谢越南公安部、胡志明市政府、尤其是公安局向万象公安局赠送特别重要的设备，帮助该局提高预防和打击犯罪的能力，对万象国家安全保护和社会秩序安全保障工作作出积极贡献。他承诺将最高效率地使用并管理好这些设备，对新形势下安全秩序保护事业作出贡献。（越通社——VNA）