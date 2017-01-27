胡志明市：保持稳定的经济增速 坚持改善民生

据统计，2016年，胡志明市地区生产总值达1023.926万亿越盾（约合4875.8万美元），同比增长8.05%，完成年计划目标；出口保持较好增长，工业发展指数同比增长7.33%。2016年，胡志明市财政预算收入完成目标计划的103%，同比增长12.43%；全社会固定资产投资总额为310.5万亿越盾。

胡志明市人民委员会主席阮成峰表示，胡志明市财政预算主要集中于公共基础设施建设、维修及改造升级项目。2016年，胡志明市完成并投入使用111个工程项目, 投资总额19.815万亿越盾，包括交通基础设施、城市排水系统等工程项目。这些项目如期投入运作并发挥积极作用，为解决民生问题作出积极贡献。

2016年，胡志明市已充分利用各种社会资源服务于改善民生事业，积极关照国家有功者、贫困户、低保户及孤儿。该市贫困户数量下降2万户，贫困户比例下降为1%。

此外，胡志明市教育培训质量得以提高，截至目前全市共有209所学校达到国家标准，校园硬化项目计划基本完成。该市新创造就业机会13万个，完成年计划的104%，为31.1万人解决就业问题，完成年计划的115.23%等。

关于经济增长和改善民生问题，胡志明市领导表示，2017年，该市将大力采取措施，推进经济与公共基础设施建设、城市面貌规划等问题和谐发展，同时关注保障和改善民生，厉行节约，致力保持经济和社会发展速度。此外，该市将进一步制定通畅透明的投资环境，提升城市竞争力，为企业发展和促进创业创新精神创造便利条件。（越通社-VNA）