胡志明市企业愿意参与三星（越南）电子有限责任公司的全球供应链

越通社胡志明市——6月29日，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮善仁会见韩国三星（越南）电子有限责任公司总经理沈沅焕（Shim Won Hwan）时强调，胡志明市愿与三星合作提高该市各家企业的辅助工业发展能力，满足技术方面的要求，进而参与三星的全球供应链。阮善仁高度评价三星（越南）电子有限责任公司在生产经营活动中所取得的成功，其对提升越南出口商品总值比重作出积极贡献。此外，三星（越南）电子有限责任公司已积极落实越南领导关于提升商品国产化率，为越南中小型企业创造发展机会的指导意见。阮善仁希望，三星（越南）电子有限责任公司继续同越南各所院校和有关机关配合有效开展教育帮扶活动和提高大学生和劳动者的技能素质等活动。沈沅焕代表三星（越南）电子有限责任公司领导感谢越南各级政府领导已帮助三星实现突破性进展以及提高商品价值，对进一步推动越韩友好合作关系向前发展作出积极贡献。阮善仁强调，三星（越南）电子有限责任公司希望加大对胡志明市的投资力度，愿与该市配合促进咨询活动，帮助该市企业提升管理能力和技术水平，增加该市参与三星商品供应链的企业数量，其有助于提高三星（越南）电子有限责任公司商品国产化率。沈沅焕承诺今后将扩大企业和大学生沟通模式，进一步促进提升三星（越南）电子责任有限公司的越南工人和工程师的技术水平的活动等。（越通社—VNA）