胡志明市与英特尔(越南)加强高技术人力资源培训领域的合作

阮善仁高度评价英特尔公司在胡志明市展开投资活动中所做出的承诺，其充分体现该公司对胡志明市投资环境充满信心。

阮善仁对英特尔（越南）与胡志明市各所大学之间的高素质干部队伍培训合作活动表示认可并给予高度评价，同时希望除了高科技产品组装和生产之外，英特尔（越南）应在胡志明市成立一个高技术研究中心。

阮善仁希望英特尔公司继续在胡志明市开展生产经营活动，同时希望该公司为胡志明市在建设成为智慧城市过程中提供技术咨询和支持。

谢莉·博格表示，设在胡志明市的英特尔生产厂是该集团的准确选择。她表示，目前，英特尔（越南）公司的94%人员就是越南人，其中大部分都拥有较高的技术水平，并直接参加高价值和高技术含量的产品生产过程。

她强调，英特尔承诺继续与胡志明市在技术发展领域进行合作，开展各项提高人力资源质量的协助工作，向越南大学生提供出国留学的奖学金，对学生和大学生创新竞赛提供赞助等。

近几年来，英特尔（越南 ）公司同越南各所大学向114名学生颁发赴美国、澳大利亚读大学和研究生的奖学金，同美国各所大学配合举为越南各所大学院校的7000名教师进行培训。（越通社—VNA）