胡志明市与印度努力促进各项合作协议落到实处

越通社胡志明市——越南胡志明市人委会主席阮成峰4月22日会见了来访的印度外交国务部长库马尔•辛格大将。

阮成峰高度评价库马尔·辛格的此次访越，有助于巩固和加强越印传统团结友好关系。近期，越印两国已促进在政治、经济、文化、投资、贸易等领域的合作。特别是是文化交流、人力资源发展的合作已为两国人民在各自国家建设、经济社会发展事业中带来实实在在的利益。

胡志明市领导表示，胡志明市与印度投资贸易结果仍受限制，与双方潜力与愿望仍不相称。目前，印度在胡志明市开展投资项目共有11个，投资总额为5570万美元，在对胡志明市投资的80个国家和地区中排名第26位。胡志明市承诺为包括印度在内的外国投资商在该市开展长期投资提供便利和营造良好环境。

库马尔·辛格对胡志明市乃至越印两国之间关系呈现良好、深入及有效发展势头表示高兴。两国领导具有共同的视野，面向发展经济，使经济成为两国关系的发展动力，同时继续在军事技术、文化、教育、旅游等领域上有效开展合作活动。

库马尔·辛格对胡志明市的活跃发展印象深刻，并重申，印度认真落实各项计划，力争至2020年将双向贸易额达200亿美元，其中特别鼓励印度企业加大对胡志明市和附近地方的投资力度。印度希望同胡志明市落实双方各项合作协议，尤其是在双方共同关心的贸易、旅游、教育、信息技术等领域。

库马尔·辛格高度评价越南人的知识水平及其在科研中的创意。他重申，在越印两国民族悠久传统的基础上，未来，两国各领域合作关系发展前景十分广阔，造福两国人民。（越通社—VNA）