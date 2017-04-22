胡志明市与伊朗促进贸易与投资合作

越通社胡志明市​——胡志明市人民委员会主席阮成峰4月21日会见正在访越的伊朗商业、工业、矿山和农业商会主席吴拉姆·侯赛因·莎菲。阮成峰认为，越伊两国关系呈良好发展势头，两国领导互访频繁，为两国企业促进贸易与投资提供便利，力争实现双边贸易额达20亿美元的目标。阮成峰强调，作为在加强与各国的合作方面领先带头的地方，胡志明市承诺为包括伊朗企业在内的外国企业和投资商赴越了解投资经营环境并进行长期且有效投资，尤其对工业、建材、高科技农业等伊朗拥有优势和胡志明市需求较大的领域进行投资创造便利条件。阮成峰表示，胡志明市与伊朗企业的贸易投资合作潜力有待挖掘。胡志明市希望同伊朗促进贸易投资交往，并为巩固与加强越伊友好合作关系做出贡献。会见中，伊朗商业、工业、矿山和农业商会主席吴拉姆·侯赛因·莎菲强调，越南是伊朗企业的重要投资目的地。越南是伊朗进入东盟市场的门口并伊朗为越南进军中东地区市场搭建桥梁，所以加强经贸合作不仅有助于深化两国关系而且给各自国家带来经济利益。吴拉姆·侯赛因·莎菲对胡志明市的活跃发展表示印象深刻，他强调，伊朗企业一直把胡志明市视为越南最大经济中心之一。今后阶段，伊朗政府将鼓励并为伊朗企业与胡志明市加强经贸投资合作提供便利，有助于促进越伊两国经贸关系，使其与两国政治、外交关系相称。（越通社-VNA）