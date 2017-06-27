越通社河内​——由联合国维和行动部代表比安卡•塞尔韦（Bianca Selway）为首的联合国评估和咨询访问（AAV）代表团6月26日下午探访越南维和中心，对参加6月26日至30 举行的联合国维和行动的越南军医和工兵进行能力测试。上述活动是越南与联合国达成一致的工作路线图中的一部分，为越南申请加入联合国维和行动第二级待命安排机制（PCRS）做准备。越南维和中心主任黄金凤大校表示，越南参加联合国维和行动的目的在于落实越南独立、自主、和平、合作与发展的对外路线，充分体现出越南是国际社会负责任的一员，同时对外宣传越南武装力量的形象，进而提高越南的国际威望。黄金凤表示，越南维和部队下一阶段的目标是2018年第二季度可成功接管在南苏丹本提乌的英国二级野战医院并派遣越南维和工兵执行联合国维和任务。目前越南维和部队正接受训练，为执行维和任务做出充分准备。联合国评估和咨询访问代表团高度评价越南参加维和行动的主张和政策。比安卡•塞尔韦评价，越南维和部队的准备工作和业务能力基本满足联合国的要求。她建议，为成功执行维和任务，越南应重视加大对维和部队的外语培训工作力度，同时提高其对联合国维和行动的了解和认识。（越通社-VNA）