越通社河内——越通社驻万象记者报道，老挝总理通伦·西苏里6月26日下午会见正在访问老挝的越共中央委员、越南国防部副部长、越南政府特别工作委员会主任黎瞻上将和越南政府特别工作委员会代表团。
通伦•西苏里对越老两国政府特别工作委员会出色完成任务表示祝贺，同时对两个委员会的合作结果给予高度评价，认为这些成果意义重大，为进一步加强两国传统友谊、特殊团结与全面合作关系作出积极贡献。他建议双方努力为在老挝战场牺牲的越南志愿军和专家遗骸收迁安葬工作保持紧密配合。
越南政府特别工作委员会主任黎瞻上将向通伦•西苏里通报当天上午召开的两国政府特别工作委员会第22次会议的结果时表示，目前在万象、川圹、赛松本、沙湾拿吉以及老挝北部各省仍有未能收迁的在老挝战场牺牲的越南专家和志愿军烈士遗骸，遗骸收迁安葬工作遇到重重困难。希望老挝政府总理关心为两个特别工作委员会开展工作提供便利。
【越南志愿军烈士遗骸归国安葬仪式在全国各地举行】
此前，6月26日上午，越老政府负责在老牺牲的越南专家和志愿军烈士遗骸收迁安葬工作的特别工作委员会第22次会议在首都万象召开。越方特别工作委员会代表团以黎瞻上将为首，老方特别工作委员会代表团以老挝人民革命党中央书记处书记、国防部副部长、老挝特别工作委员会主任维莱（Vilay Lakhamphong）为首。
双方在会议上对2016-2017年旱季越南专家和志愿军烈士遗骸收迁安葬工作进行评估；就2017-2018年旱季的工作计划进行讨论并达成一致。双方对第21次会议纪要的开展落实情况给予高度评价。
据悉，2016-2017年旱季，越南烈士遗骸收迁队已收迁270具在老牺牲的烈士遗骸。双方协调联动，在老挝赛松本省建设 “越老战斗联盟团结之情”纪念台，同时责成越南驻老挝国防武官与赛松本省政府配合举办落成典礼。（越通社-VNA）