老挝人民革命党中央总书记推进军队现代化

越通社河内——老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉近日呼吁老挝人民军推进军事现代化，提高军事实力并继续维护国家的安全及政治的稳定，从而为该国经济社会发展做出贡献。



老挝《金边时报》（Vientiane Times）12月26日报道，本扬·沃拉吉总书记在前一周末举办的2016年国家安全工作总结及2017年任务部署会议上呼吁国防部领导及各级指挥委员会着重贯彻老挝人民革命党对国防领域的指导精神，努力提高国家军事实力并加大军队现代化力度，力争确保国家安全、推动国家进一步发展等两大战略任务并完成所责成的各项任务。本扬·沃拉吉总书记同时表示，国家安全及政治稳定的维持将为国内人民的生活和工作提供便利条件。



据老挝国防部的总结报告，该国军队2016年取得众多良好成就，其中包括确保了老挝人民革命党第10次全国人民代表大会、第8届老挝国会选举、第28届和第29届东盟峰会等重要事件期间的安全及社会治安，从而提高该国在各地区及世界平台的地位。(越通社-VNA)