老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉会见越共中央宣教部部长武文赏

越通社万象12月23日——越通社驻老挝记者报道，12月23日在老挝首都万象，老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉亲切会见由越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏率领正在对老进行工作访问的越共中央宣教部高级代表团。武文赏对老挝实施革新政策30年以来所取得的巨大成就予以高度评价，祝贺老挝圆满完成2016年东盟轮值主席国的重任和胜利实现老挝人民革命党十大决议。武文赏表示，越老特殊团结友谊日益走向深入、为两国人民带来实实在在的利益，越方将竭尽全力同老方并肩协作，推动两国关系迈上新台阶。武文赏介绍了越南近期情况及越老两党中央宣教部之间的会谈结果，并强调，越共中央宣教部将继续同老挝方面密切配合，促进信息共享交换和经验交流、提升党员干部、年轻一代及广大人民群众对两党、两国及两国人民无私关系的认识，让国际朋友进一步了解越老特殊团结关系，抵制敌对势力分裂两国关系的错误言论。本扬·沃拉吉高度评价武文赏此次访老的意义，祝贺越南近些年来取得的成就，相信在越南共产党的领导下，越南人民在革新事业上取得更多辉煌成就，圆满完成越共十二大的决议。本扬·沃拉吉高度评价越老两国宣教部的合作成果，建议双方继续密切协调配合，促进干部培训，尤其是年轻领导干部培训工作的理论与实践经验交流。当天，武文赏一行走访越南驻老挝大使馆和参观访问凯山·丰威汉（Kasone Phomvihane）博物馆。（越通社-VNA）